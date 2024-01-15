Katar, sevkiyatı durdurdu!

ABD öncülüğünde Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarının Kızıldeniz rotasındaki riskleri arttırmasının ardından Katar, Bab el-Mandeb Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğalgaz tankerleri göndermeye ara vermiş görünüyor.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Katar tarafından işletilen ve Kızıldeniz'in güney ucundaki geçide doğru ilerleyenen az 5 sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi cuma gününden bu yana durduruldu.

Üç tanker Umman açıklarında, biri Kızıldeniz'de ve diğeri de Akdeniz'de Süveyş Kanalı yakınlarında durakladı.

RİSKLERDEKİ ARTIŞI VURGULUYOR

ABD ve Birleşik Krallık donanmalarını kapsayan Birleşik Askeri Kuvvetler, Husilere yönelik hava saldırılarının ardından ticari gemilere Kızıldeniz'in güneyindeki tehlikeli bölgeden uzak durmalarını tavsiye etti.

En az üç büyük petrol tankeri işletmecisi bölgeden uzak duracaklarını söyledi.

Husiler kasım ayı ortasında gemileri taciz etmeye başladıklarından bu yana gaz taşıyan hiçbir gemiye saldırmadılar. Ancak Katar'ın geçitten geçme konusundaki isteksizliği ABD öncülüğündeki saldırıların ardından risklerdeki keskin artışı vurguluyor.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar, Avrupa'ya yakıt göndermek için Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nı kullanmaya devam eden bir avuç gaz tedarikçisinden biriydi. Çoğu LNG ihracatı daha uzun rotaları kullanmayı tercih ediyor.

Kaynak: SÖZCÜ