Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı!

Altın fiyatları yükselişe geçti. İşte 15 Ocak 2024 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
2.059,01
2.071,62
ALTIN/ONS FİYATI
2.047,89
2.048,29
ÇEYREK ALTIN
3.181,26
3.251,15
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.725,04
12.964,84
YARIM ALTIN FİYATI
6.342,64
6.502,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.725,04
12.964,84
ATA ALTIN FİYATI
13.593,26
13.931,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,05
1.476,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.871,70
1.983,04
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.