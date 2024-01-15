15 Oca 2024 - 10:01- Ekonomi G:

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı!

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesine ortadoğuda artan gerilim ve Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileri etkili oldu.

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! mask

Altın fiyatları yükselişe geçti. İşte 15 Ocak 2024 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

2.059,01

2.071,62

ALTIN/ONS FİYATI

2.047,89

2.048,29

ÇEYREK ALTIN

3.181,26

3.251,15

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12.725,04

12.964,84

YARIM ALTIN FİYATI

6.342,64

6.502,30

ZİYNET ALTINI FİYATI

12.725,04

12.964,84

ATA ALTIN FİYATI

13.593,26

13.931,51

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.093,05

1.476,55

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.871,70

1.983,04
# 2024, altın, cumhuriyet

15 Oca 2024 - 10:01 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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