FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamıyor

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu yaşanıyor.

Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para trasnferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.

Henüz bankalardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: SÖZCÜ