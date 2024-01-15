FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamıyor

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu yaşanıyor.
Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.
FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para trasnferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.
Henüz bankalardan resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.