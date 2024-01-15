- Ekonomi

FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamıyor

Bankalararası anlık transfer (FAST) sisteminde haftanın ilk işlem gününde sorun yaşandı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamıyor mask

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu yaşanıyor.

Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para trasnferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.

Henüz bankalardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: SÖZCÜ
# FAST sistemi, para transferi, fon, Para, tepki, sosyal medya

15 Oca 2024 - 10:04 - Ekonomi

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