- Ekonomi

TOGG Kocaeli'de personel alacak!

Gebze'de de fabrikası bulunan yerli ve milli TOGG personel alımı yapacak.

Aygün Baş
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TOGG Kocaeli'de personel alacak! mask

Gebze'de çalışmak üzere alım yapacak olan TOGG Linkedin üzerinden açtığı ilanda "Kullanıcı Deneyimi - Araştırma" (User Experience - Research) ve Ürün Yöneticisi (Product Management) alımı yapıyor. Kullanıcı Deneyimi-Araştırma ve Ürün Yöneticisi başlıklarında işe alım yapan TOGG iyi seviyede İngilizce bilgisi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı ve en aşağı 2 yıllık tecrübe arıyor.

İlanlara Linkedin üzerinden, şuradan başvurabilirsiniz:

Product Management (Ürün Yönetimi)

User Experience - Research (Kullanıcı Deneyimi-Araştırma)
# Kocaeli, Gebze, TOGG, personel alımı

15 Oca 2024 - 10:11 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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