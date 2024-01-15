TOGG Kocaeli'de personel alacak!

Gebze'de çalışmak üzere alım yapacak olan TOGG Linkedin üzerinden açtığı ilanda "Kullanıcı Deneyimi - Araştırma" (User Experience - Research) ve Ürün Yöneticisi (Product Management) alımı yapıyor. Kullanıcı Deneyimi-Araştırma ve Ürün Yöneticisi başlıklarında işe alım yapan TOGG iyi seviyede İngilizce bilgisi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı ve en aşağı 2 yıllık tecrübe arıyor.

İlanlara Linkedin üzerinden, şuradan başvurabilirsiniz:

Product Management (Ürün Yönetimi)

User Experience - Research (Kullanıcı Deneyimi-Araştırma)