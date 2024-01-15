TOGG Kocaeli'de personel alacak!

Gebze'de çalışmak üzere alım yapacak olan TOGG Linkedin üzerinden açtığı ilanda "Kullanıcı Deneyimi - Araştırma" (User Experience - Research) ve Ürün Yöneticisi (Product Management) alımı yapıyor. Kullanıcı Deneyimi-Araştırma ve Ürün Yöneticisi başlıklarında işe alım yapan TOGG iyi seviyede İngilizce bilgisi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı ve en aşağı 2 yıllık tecrübe arıyor.
İlanlara Linkedin üzerinden, şuradan başvurabilirsiniz:
Product Management (Ürün Yönetimi)
User Experience - Research (Kullanıcı Deneyimi-Araştırma)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.