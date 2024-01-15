Gençlerin sosyal hayatına ve eğitimine destek!

2022 yılında faaliyete geçen 2023 yılında ikinci şubesini hizmete açtı. Merkezde gençlere ücretsiz yabancı dil eğitimi, sanat ve hobi kursları, inovasyon atölyeleri, kütüphane, spor alanları, planetaryum gibi birçok imkan sunuluyor. Kartepe Genç Akademilerde gençlerin kişisel gelişimlerine, yeteneklerine, vizyonlarına ve geleceklerine katkı sağlanıyor.

ÜCRETSİZ NİTELİKLİ EĞİTİM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Genç Akademi, gençlerin sosyal ve eğitim hayatına dokunuyor. Kartepe Genç Akademi’de gençler özellikle ücretsiz dil kursu ve Fen Bilimleri, Teknoloji, Matematik, Mühendislik bölümlerine büyük ilgi gösteriyor.

GENÇLERİN EĞİTİM YUVASI

Kartepe Genç Akademi’nin ilk şubesi 4 bin metre kare kapalı alanda hizmet veriyor. Emekevler Mahallesi Arzu Sokak No:17 adresinde bulunan Kartepe Genç Akademi’de 28 Haziran 2022 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında İngilizce: 540, Gitar: 128, Keman: 53, Filografi: 111, Resim: 299, Drama: 265, İşaret dili: 243, Robotik Kodlama: 322, Ebru: 41, Bilim Atölyesi: 113, 3d Yazıcı: 92, Ney: 20, Piyano: 124, Bağlama: 153, Oyun Evi: 1664, Kütüphane: 520 toplam 4 bin 588 öğrenci faydalandı.

İLGİ ARTIYOR

Kartepe Genç Akademi 2 ise bin metre kare alanda hizmet veriyor. Ataşehir Mahallesi Birlik Sokak No:2 adresinde bulunan Kartepe Genç Akademi 2 de İngilizce: 190, Keman: 70, Güzel Sanatlar: 80, Değerler Eğitimi: 65, Gitar: 45, Kur’an-ı Kerim: 76, Drama – Tiyatro: 150 bölümünden toplam 676 öğrenci eğitim aldı.

KARTEPE’NİN GELECEĞİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Geleceğimiz olan gençlerimizin donanımlı bir şekilde yetişmeleri için gayretle çalışıyoruz. Geleceğin Kartepesini gençlerimiz şekillendirecek. Ülkemize faydalı gençlerin yetişmesi bizlerin en büyük mutluluğudur. Genç Akademi Merkezlerimize gösterilen yoğun ilgi bu yüzden çok önemli ve memnuniyet verici. Her bir gencimiz ayrı bir değerdir” açıklamasında bulundu.