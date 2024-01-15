Kocaeli’deki trafik çilesi bitecek mi?

Kocaeli’de son yıllarda artan nüfus ve şehrin civar illerden yoğun göç alması nedeniyle kaçınılmaz sorunlarından bir tanesi de trafik problemi oldu. Bu sorun D-100 Karayolu’nun birçok kısmında kendini hissettiriyor. Özelikle D-100 Karayolu’nun Kuruçeşme kesiminde ise hem sabah işe gidiş hem de akşam iş dönüşü saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor, trafik zaman zaman durma noktasına kadar geliyor.
BİRÇOK YERE GEÇ KALIYORUZ
Konuya ilişkin gazetemize durumu anlatan vatandaşlar ise şunları söyledi, “Sürekli araç kullanan bir vatandaş değilim. Genellikle toplu taşıma araçlarını tercih ediyorum. Her sabah oluşan trafikten kaynaklı işe giderken veya bazı işlerimizi hallederken birçok yere geç kalıyoruz. Okula giden çocuklarımız okullarına geç kalıyor. Sabah saatlerinde tır, kamyon gibi araçlarında bu yolu kullanması trafik sorununu arttırıyor. Çeşitli alternatif yolların üretilmesi hem İzmit’in araç trafiği hem de İzmit halkı için olumlu bir adım olur.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mert - Zamanında bugünleri göremeyen iş bilmez yönetici ve başkanların işidir bu. Devlet yolu şehrin yolu olmuş. Çevreyolu yapamamışlar ana arter bulvar yapamamışlar gidip birde devlet yolu üzerine sözde trafik ışıklarını kaldırarak günü kurtarmalık projeler yapmışlar. Şimdi onların o gün show yaparak açılış törenlerinde gövde gösterisi yaparak yaptıkları projelerin ceremesini çekiyoruz. 2 şeritli yolları, battı çıktıları, köprülü kavşakları bu kentin trafik konusunda geleceğini düşünmeden onaylayıp yaptırdılar. O günlerde bu günleri göremediler. Şimdi uğraş dur daha da büyütülmez. Hepimize geçmiş olsun. Çare şuan D100 kuzeyine bol tünelli viyadüklü en az 2x3 şerit ana arter bulvar yapmak yine aynı şekilde D130 güneyine Gölcük- Başiskele- Kartepe hattında bir bulvar yapmak.
İzmit41 - sadece kuruçeşme değil otogar yuvam çıkışı tam bir felaket.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.