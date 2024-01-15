Kocaeli’deki trafik çilesi bitecek mi?

Kocaeli’de son yıllarda artan nüfus ve şehrin civar illerden yoğun göç alması nedeniyle kaçınılmaz sorunlarından bir tanesi de trafik problemi oldu. Bu sorun D-100 Karayolu’nun birçok kısmında kendini hissettiriyor. Özelikle D-100 Karayolu’nun Kuruçeşme kesiminde ise hem sabah işe gidiş hem de akşam iş dönüşü saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor, trafik zaman zaman durma noktasına kadar geliyor.

BİRÇOK YERE GEÇ KALIYORUZ

Konuya ilişkin gazetemize durumu anlatan vatandaşlar ise şunları söyledi, “Sürekli araç kullanan bir vatandaş değilim. Genellikle toplu taşıma araçlarını tercih ediyorum. Her sabah oluşan trafikten kaynaklı işe giderken veya bazı işlerimizi hallederken birçok yere geç kalıyoruz. Okula giden çocuklarımız okullarına geç kalıyor. Sabah saatlerinde tır, kamyon gibi araçlarında bu yolu kullanması trafik sorununu arttırıyor. Çeşitli alternatif yolların üretilmesi hem İzmit’in araç trafiği hem de İzmit halkı için olumlu bir adım olur.”