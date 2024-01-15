Göztepe, ikinci sıraya yerleşti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Sakaryapsor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 35’e yükseltti. Böylece sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Kocaelispor’un Manisa FK deplasmanında alacağı sonuca göre sıralaması belli olacak olan İzmir ekibi, zirve yarışı verdiği Kocaelispor’un da siyah-beyazlı ekibe 2-1 mağlup olmasıyla haftayı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Böylece Göztepe, haftalar sonra ilk iki sırada kendine yer bulurken Kocaelispor’la arasındaki puan farkını da 2’ye çıkartmış oldu.

Göztepe’de rota Philippe Keny

Kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, ilk olarak Norveç’in Sarpsborg takımından İsveçli ofansif orta saha oyuncusu Lundqvist’i kadrosuna katarken, daha sonra da Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya’dan Brezilyalı stoper Heliton’u transfer etti. Hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcü oyuncu Philippe Keny’yi kiralamak için Başakşehir’le temasa geçtiği ifade edildi. Göztepe’nin Senegalli oyuncuyu kiralamak için İstanbul ekibiyle son aşamaya geldiği öğrenilirken, oyuncuyla anlaşılması durumunda ise bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.