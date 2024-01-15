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Ercan Cabbar hayatını kaybetti

İzmit sakinlerinden Ercan Cabbar 82 yaşında hayatını kaybetti

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İzmit Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak adresinde oturan 82 yaşındaki Ercan Cabbar yaşamını yitirdi. Ercan Cabbar, bugün Hüseyin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# cenaze

15 Oca 2024 - 10:56 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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