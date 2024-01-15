15 Oca 2024 - 10:57- Ekonomi G:

Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, 2023 yılı Kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

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Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,8 arttı mask
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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,3 azaldı, inşaat sektöründe %10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,1 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2023

SektörÜcretli çalışan sayısıYıllık
fark		Yıllık
değişim
(%)
Kasım 2023Kasım 2022
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler)15 106 55614 833 144273 4121,8
B-E-Sanayi5 013 4905 077 769-64 279-1,3
B-Madencilik ve taş ocakçılığı144 843146 309-1 466-1,0
C-İmalat4 664 7514 730 792-66 041-1,4
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı137 304131 4225 8824,5
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri66 59269 246-2 654-3,8
F-İnşaat1 760 9421 597 274163 66810,2
G-N-Ticaret ve hizmetler8 332 1248 158 101174 0232,1
G-Ticaret3 280 2063 281 402-1 1960,0
H-Ulaştırma ve depolama1 196 5151 154 31442 2013,7
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri1 140 5261 101 23639 2903,6
J-Bilgi ve iletişim290 545286 8973 6481,3
K-Finans ve sigorta faaliyetleri208 377205 9082 4691,2
L-Gayrimenkul faaliyetleri121 273116 0635 2104,5
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler661 005655 1685 8370,9
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri1 433 6771 357 11376 5645,6

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 azaldı, inşaat sektöründe %0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

# Ticaret, aylık

15 Oca 2024 - 10:57 - Ekonomi

Muhabir  İrem Güler

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