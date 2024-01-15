Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,8 arttı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,3 azaldı, inşaat sektöründe %10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,1 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2023
|Sektör
|Ücretli çalışan sayısı
|Yıllık
fark
|Yıllık
değişim
(%)
|Kasım 2023
|Kasım 2022
|B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler)
|15 106 556
|14 833 144
|273 412
|1,8
|B-E-Sanayi
|5 013 490
|5 077 769
|-64 279
|-1,3
|B-Madencilik ve taş ocakçılığı
|144 843
|146 309
|-1 466
|-1,0
|C-İmalat
|4 664 751
|4 730 792
|-66 041
|-1,4
|D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
|137 304
|131 422
|5 882
|4,5
|E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
|66 592
|69 246
|-2 654
|-3,8
|F-İnşaat
|1 760 942
|1 597 274
|163 668
|10,2
|G-N-Ticaret ve hizmetler
|8 332 124
|8 158 101
|174 023
|2,1
|G-Ticaret
|3 280 206
|3 281 402
|-1 196
|0,0
|H-Ulaştırma ve depolama
|1 196 515
|1 154 314
|42 201
|3,7
|I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
|1 140 526
|1 101 236
|39 290
|3,6
|J-Bilgi ve iletişim
|290 545
|286 897
|3 648
|1,3
|K-Finans ve sigorta faaliyetleri
|208 377
|205 908
|2 469
|1,2
|L-Gayrimenkul faaliyetleri
|121 273
|116 063
|5 210
|4,5
|M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
|661 005
|655 168
|5 837
|0,9
|N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri
|1 433 677
|1 357 113
|76 564
|5,6
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 azaldı, inşaat sektöründe %0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.