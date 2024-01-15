Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Manisa FK maçında hakemin aldığı kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak. Koyun, hakem hataları ve mesnetsiz kararlara sessiz kalmamak ve tepki göstermek için yarın saat 11.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda birazdan basın toplantısı gerçekleştirecek.
15 Oca 2024 - 11:05- Spor Güncelleme:
Engin Koyun, hakemin skandal kararlarına ilişkin basın açıklaması yapacak!
Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Manisa FK maçında hakemin aldığı kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.