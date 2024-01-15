15 Oca 2024 - 11:05- Spor G:

Engin Koyun, hakemin skandal kararlarına ilişkin basın açıklaması yapacak!

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Manisa FK maçında hakemin aldığı kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak.

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15 Oca 2024 - 11:05 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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