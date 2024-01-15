Engin Koyun, hakemin skandal kararlarına ilişkin basın açıklaması yapacak!

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Manisa FK maçında hakemin aldığı kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak. Koyun, hakem hataları ve mesnetsiz kararlara sessiz kalmamak ve tepki göstermek için yarın saat 11.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda birazdan basın toplantısı gerçekleştirecek.