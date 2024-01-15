BURASI, İTFAİYE GİREMEDİĞİ İÇİN GÖZ GÖRE GÖRE YANAN VE YENİDEN YAPILAN PORTAKAL HAFIZ KONAĞI’NIN ÖNÜ…

Sene 2024…

İşte Bahariye Caddesi’ndeki Portakal Hafız Konağı’nın önünün hali…

Adam, bizzat zabıtanın koyduğu kulelerin üzerine çıkmış, ikisini altına almış, üstüne arabasını park etmiş…

Zabıtalarla şak şak geçiyor…

‘Devlet kim lan, devlet benim’ diyor…

Meydan okuyor…

Bu kentin zabıta amiri yok mu ?..

Bu kentin yöneticisi yok mu ?..

Bu sokakta, ocak ayının buz gibi havasında insanlar ambulansa sedyeyle, hayvan taşır gibi insan taşıdılar…

Bunlar yatalak insanlar…

Ambulansa binemiyor…

Çünkü ambulans bu hayvan kılıklı insanlar yüzünden sokağa giremiyor…

Çöpler birikiyor. Çünkü çöp arabası giremiyor…

İtfaiye giremiyor, konaklar evler cayır cayır yanıyor…

Kimse çıkıp da ‘Bu kenti biz yönetiyoruz’ demesin…

Aralar sokakları caddeleri değil, sizi bile yönetiyorlar ve arkanızdan da alay ediyor…

Trafik zabıta size söylüyorum bunları…

Ulaşım size söylüyorum…

Tüm bu olanlar, en çok Tahir Büyükakın başkana zarar veriyor…

Muhalefet de bunu çok iyi kullanıyor…

Benden söylemesi…

Çünkü ben kötünün iyisi olan Tahir Başkana inanıyor ve yardım ediyorum…

Buyurun belgesi ortada…

Fotoğrafları gözünün içine içine sokuyorum…

Merak etmeyin, bu yazıyı Tahir başkanın sosyal medyasına da atıyorum…

153’e de yazıyorum…

Sırada ulusal basın var…