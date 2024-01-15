İşten çıkartılan Mata Otomotiv işçisi fabrikadaki işçi kıyımını tek tek anlattı!

27 Şubat 2023’te İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mata Otomotiv işçileri fabrikada çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ek zam talebiyle grev başlatmıştı. Mata işçileri 27 Şubat tarihinde başlattıkları süreçte eylemlerine ve haklarını aramaya devam ettiler. Bu süreçte Mata Otomotiv aralarında sendika temsilcilerinin de olduğu 650 işçiyi işten çıkarttı.

SÜREÇ AYLARCA SÜRDÜ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan eski Mata Otomotiv çalışanı ve Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Mustafa Saygın sürecin perde arkasını gazetemize anlattı. Saygın, “Eski Mata Otomotiv çalışanıyım. Yaşanan bu süreçte bende oradaydım. Olayın nasıl başladığı anlatmak istiyorum. Sendika artan enflasyondan dolayı yüzde 25 zam talep etti. İşveren tarafından bu talep kabul görmedi. Biz de bu süreçte iş durdurma dahil olmak üzere sendikanın talimatlarını uyguladık. Bir saat iş durdurmaya gittik daha bu süreç tamamen iş durdurma eylemine geçti. Biz de sendikanın bu işlerde daha iyi olduğu için onların arkasından devam ettik. Gün geldi bir hafta, iki hafta derken bu süreç aylarca sürdü” dedi.

ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZIN DAHA DÜZGÜN OLMASINI İSTEDİK

İşçi kıyımının yaşandığı sürece de değinen Saygın, “Bu yaşananların ardından işveren 600-700 insanı işten çıkardı. Bu süre zarfından işveren bize sürekli bize yaptığımız eylemin hukuka aykırı olduğunu haklı olmadığımıza dair mesajlar atıyordu. Biz de sendikanın böyle bir hata yapmayacağını düşünerek sendikaya inandık ve süreci devam ettirdik. Belki yanlış yaptık ama orada yapılması gereken oydu. Sendika işçiyi temsil eden bir kuruluştur. Biz de bu sebeple arkalarında durduk. Yaşanan 600-700 kişilik işçi kıyımının ardından bizleri mağdur ettiler. Belki burada her iki taraf hatalıydı. Tek hatasız olan biz işçilerdik. Biz emeğimizi istedik, sadece yüzde 25 zam talep ettik. Çalışma koşullarımız daha düzgün olsun istedik” ifadelerini kullandı.

SENDİKA OLACAKLARI BİLMİYOR MUYDU?

Sendikanın işçileri ateşe attığını belirten Saygın, “Sendika bu olayların olduğu zaman bu durumun yaşanacağını bilmiyor muydu? Biz mağdur olduk. Sadece işverenden değil biz sendikadan da hakkımızı istiyoruz. Eğer bizi böyle mağdur etmeyi göze aldıysa bazı şeyleri düşünmeleri gerek. Sendika işçilerinin yanında değil miydi? Yoksa bu bir oyun muydu?” dedi.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

İşçilerinin taleplerini de değinen Saygın şunları söyledi, “Hukuk önündeki mücadelemiz sürüyor. 600-700 insana sorsanız hepsi işine geri dönmek ister. Kimse işini kaybetmek istemez. Mata Otomotiv işçileri işlerini kaybetmek istemiyorlar. İşe iade davalarını kazanmak istiyoruz. Eğer işe iade davaları olumsuz karşılanırsa verdiğimiz emeklerin karşılığını istiyoruz. Yaşanan olayların ardından çok zor duruma düştük. Bu süre zarfında çok zarar gördük. İki tane çocuğum var. Kredi kartlarım, ek hesaplarım patladı. Benim gibi yüzlerce insan mağdur oldu. 10 bin, 20 bin TL bizim gibi insanlar için büyük para”