İlim Yayma’da Yasin Kayı güven tazeledi

BEŞİNCİ GENEL KURUL

Kentin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti Derince Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu’nu yoğun katılımla, Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. İlim Yayma Cemiyeti Derince Şube Başkanı Yasin Kayı ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen programı başta Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın olmak üzere katılımcılar ilgiyle takip etti. Kongrede bir selamlama konuşması yapan Başkan Vekili Yalçın, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Yasin Kayı ise konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluş amacına vurgu yaparak “Bizler Derince’de 2013 yılında temsilcilik olarak başlayıp 2016 yılında, ilk kongremizi yaparak şubeleştik ve bugün 5. dönemimizde tekrar bu kutlu hizmet kervanının birer neferleri olma iradesi içerisindeyiz” dedi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Kayı konuşmasında Gazze’de yaşananlara vurgu yaparak “Ey Filistinli kardeşlerimiz, bugün kalben yanınızdayız, dualarımızla yanınızdayız” dedi. Kayı’nın konuşmasının ardından Kudüs Mihmandarı Bülent Deniz'in "Asrın Kerbelası Gazze" konulu konferansıyla devam eden genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlenmiş oldu. Yasin Kayı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Zekeriya Altuntaş, Hasan Malo, Engin Özkaya, Beytullah Akdemir, Hikmet Seçkin ve Abdülkadir Yardımcı’dan oluşurken, denetim kurulu asil üyeliklerine Süleyman Çalık, Yakup Güzeltepe ve İlyas Kocaman seçildi.