Yuvacık Barajı'nda yüzler gülüyor

Kocaeli'nin en önemli içme suyu ihtiyacını sağlayan 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip Yuvacık Barajı’nda su seviyesi her geçen yükseliyor. Yapılan ölçümde Yuvacık Barajının su seviyesi yüzde 74 olarak ölçüldü.

BU HAFTA HAVA NASIL?.

Bugün 12 derece ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Salı günü 11 derece yağmurlu, Çarşamba 13 derece parçalı bulutlu, Perşembe 15 derece bulutlu, Cuma ise 19 derece ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Kocaeli’de sıcaklıklar Cumartesi 8, Pazar ise 4 dereceye kadar düşecek. Pazar ve gelecek hafta Pazartesi karla karışık yağmur bekleniyor.