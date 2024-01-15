Yuvacık Barajı'nda yüzler gülüyor

Kocaeli'nin en önemli içme suyu ihtiyacını sağlayan 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip Yuvacık Barajı’nda su seviyesi her geçen yükseliyor. Yapılan ölçümde Yuvacık Barajının su seviyesi yüzde 74 olarak ölçüldü.
BU HAFTA HAVA NASIL?.
Bugün 12 derece ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Salı günü 11 derece yağmurlu, Çarşamba 13 derece parçalı bulutlu, Perşembe 15 derece bulutlu, Cuma ise 19 derece ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Kocaeli’de sıcaklıklar Cumartesi 8, Pazar ise 4 dereceye kadar düşecek. Pazar ve gelecek hafta Pazartesi karla karışık yağmur bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Akparti Kocaeli belediyesi isu su faturalarına itiraz ediyorum su faturası adı altında belediye tefecilik yapıyor her ay zamlı su faturalarına itiraz ediyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.