Başkan Aygün’ün önceliği istişare

İSTİŞARE DAİMA ÖNCELİĞİMİZ
Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Sık sık esnaf, STK ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Başkan Aygün bu kez Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programlarda Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi.
ESER VE ÇALIŞMALARI PAYLAŞTI
Programda ilçe sakinleri ile dört buçuk yıllık süreçte hizmete sundukları eser ve çalışmaları paylaşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Gençlik merkezlerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından tarımsal kalkınma hamlesine kadar bir çok projeyi ilçemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert - 4 yıl boyunca orada var mı idi? vardı vardı yan yoldan herkesin önüne geçip evine gitti pandemi zamanı. izmit sahil yolu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.