Başkan Aygün’ün önceliği istişare

İSTİŞARE DAİMA ÖNCELİĞİMİZ

Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Sık sık esnaf, STK ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Başkan Aygün bu kez Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programlarda Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi.

ESER VE ÇALIŞMALARI PAYLAŞTI

Programda ilçe sakinleri ile dört buçuk yıllık süreçte hizmete sundukları eser ve çalışmaları paylaşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Gençlik merkezlerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından tarımsal kalkınma hamlesine kadar bir çok projeyi ilçemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.