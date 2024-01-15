Engin Koyun: “Bu camia gece rüyalarınıza girecek!”

Koyun “Dün akşam (Pazar), sabaha kadar uyuyamadık. Biliyorum herkes aynı durumu yaşadı. Siz bu kenti karşınıza aldınız. Bu camianın geceleri rüyalarınıza gireceğini unutmayın” diyerek resmen savaş başlattı…

ARICAN: “GEREKLİ BAŞVURU YAPILACAK”

Basın toplantısı, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can anılarak başladı. Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan toplantıyı yönetti. Arıcan toplantıda şu sözleri dile getirdi: “Bizim sezon başında ilk hedefimiz Play-Off’tu, Ertuğrul hocanın gelmesiyle liderlik hedefi koyduk. İlk devreyi 2. tamamladık. Son 5 maçtır yaşadığımız sıkıntılar var. Sürece bazı eller müdahale etti. Bandırma, Bodrum, Ümraniye maçı ile alakalı görüntüler hazırlandı. Kim olursa olsun, önümüzde kim durursa dursun, hedefe ulaşacağız. Dünkü maçta büyük bir skandal yaşandı. Türk futbol tarihinin kara lekesidir. TFF’ye gerekli başvuru yapılacak. Bundan sonra hiç bir olaya sessiz kalınmayacak. Tepkimiz artarak devam edecek. Görüntüleri herkesin vicdanına bırakıyoruz. Dünkü maç incelensin. Verilen, verilmeyen pozisyonlarıyla. Hem de iddia oranlarıyla…”

“BARDAK TAŞMIŞTIR!”

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun toplantıda adeta ateş püskürdü. Başkan Koyun şu şekilde konuştu: “4 yıl önce bu göreve geldiğimiz günden bu güne kadar sayısız hakem hatasına maruz kalmamıza rağmen, onlarda insandır hata yapabilir dedik. 2 yıl önce bu acıyı bize yaşattılar. Altınordu maçında verilen skandal penaltı ile yaşattılar. O sezon küme düştük. Biz bu acıyı çok derinden hissettik. Gelinen noktada aynı tedirginlik bizde yeniden başladı. Manisa maçına kadar zaman zaman hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Dünkü maça kadar yine insandır hata yapar dedik. Artık dün bardak taşmıştır.

“KENDİMİ YAĞLI GÜREŞLERDE HİSSETTİM”

Yalnız bizim tarafımızdan değil Manisasporlu yöneticiler de buna destek verdi. 4 yıldır kulüp başkanıyım. Böyle bir skandal görmedim. O hakemin düştüğü zavallı duruma acıdım. Manisa başkanı ve yöneticileri kendilerine verilen penaltı için “Ya o nasıl penaltı” dediler. Tanque’nin bariz golü var çizgisi çekilmeden iptal edildi. Skandallar bitmedi. Christian’ın pozisyonu bir hatırlayın. Böyle bir şey olabilir mi? Kendimi yağlı güreşlerde gibi hissettim. Haydi orta hakem es geçti. VAR Hakemi sen ne iş yaparsın? Sen nasıl es geçiyorsun?

“DÜDÜKLERİNİ ASMALARI LAZIM”

Geçmişte küme düşmemize vesile oldular. İstanbul maçında 5 metreden ofsayttan gol yedik. O gün hakem gelip benden özür diledi, biliyor musunuz? Altınordu maçındaki skandal hakeme hala maç verilmeye devam ediyor. Özellikle federasyon başkanına çağrımdır. İlgili kurum ve kuruluşlara söylüyorum. Kişisel yapılan hataların faturası camialara ve size kesiliyor. Türk futbolunun geleceğini yok etmek için görevlendirilmiş şahıslar olarak görüyorum. Büyük bir camianın kaderi ile oynanmasına izin vermeyeceğiz. Bireysel yapılan bu hataların Türk futbolunun geleceğinin yok edilmesine yönelik yapıldığını söylüyorum. Bu hakemlerin bir daha Kocaelispor maçına verilmemesini, hatta düdüklerinin asılması gerektiğini düşünüyorum.

“SABAHA KADAR UYUYAMADIK”

Dün akşam sabaha kadar uyuyamadım. Biliyorum ki büyük bir kısım da aynı durumu yaşadı. Siz bu kenti karşınıza aldınız. Bu camianın geceleri rüyalarınıza gireceğini unutmayın. Dünkü skandala rağmen inanıyorum ki, hep beraber hedefe yürüyeceğiz. Artık sen-ben davasını ortadan kaldırıp, kenetlenelim. Eyüp maçı ile buna başlayalım. Hedefimize yürüyelim. Bizim canımız dün çok yandı. Camianın canı yandı. Ümit ediyorum bizden özür dileyecek ve düdüklerini asacaklardır”…