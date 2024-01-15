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Özel Kocaeli Bilnet Okulları'ndan velilerine İlkokul Sistem Tanıtım Sunumu

“İlkokul Sistem Tanıtım Sunumu” ile velilerini bilgilendiren Özel Kocaeli Bilnet Anaokulu ve Bilgi Köprüsü Kids & Montessori, öğrencileri ile de 10 farklı istasyonda eğitsel faaliyetler gerçekleştirdi

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Özel Kocaeli Bilnet Okulları'ndan velilerine İlkokul Sistem Tanıtım Sunumu mask
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Özel Kocaeli Bilnet Anaokulu ve Bilgi Köprüsü Kids & Montessori, dün öğrenci ve velileri ile birlikte dolu dolu bir gün geçirdi. Saat 10.00 ‘da kahvaltı ile başlayan program, konferans salonunda düzenlenen "İlkokul Sistem Tanıtım Sunumu" ile Özel Kocaeli Bilnet Okulları'nın eğitim sunumlarıyla devam etti. Öğrenciler ise belirlenen 10 farklı istasyonda eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

ETKİNLİK ALANI TANITILDI

2024-2025 eğitim–öğretim yılı plan içerikleri kapsamında, İlkokul Müdür Yardımcısı Özlem Çıkıntaş ilkokul eğitim modelini, İngilizce Zümre Başkanı Hatice Altun İngilizce eğitim modelini, Rehberlik Zümre Başkanı Sinan Ergüney rehberlik birimi eğitim modelini, Uygulamalı Dersler Zümre Başkanı Zöhre Aydoğan ise uygulamalı branşlar eğitim modelini velilere aktardı. Konferanstaki sunumun bitmesinin ardından gruplar halinde okul gezisi yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda velilere okuldaki çeşitli etkinlik alanları tanıtıldı.

# 2024, eğitim

15 Oca 2024 - 12:34 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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