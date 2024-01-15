Çocuklarda iştahsızlığa neden olan beslenme hataları!

Çocuklarda iştahsızlık birçok ebeveynin endişeli olduğu bir konudur. Çocuğun iştahsız olmasının altında çiğneme ve yutma güçlüğü, enfeksiyonlar, kalp yetmezliği, karaciğer rahatsızlıkları, emilim bozuklukları gibi fizyolojik bir problem yatmıyorsa basit beslenme hataları çocuklarda iştahsızlığa neden olabilir. Nedir bu beslenme hataları?



Yanlış ara öğün zamanlaması

Çocuklarda ara öğün ve ana öğünün birbirine yakın olması iştahsızlığa neden olabilir. Çocuğun henüz acıkmadan masaya oturması öğündeki besin tüketimini azaltır. Bu nedenle iştahsız çocuklarda öğünler arasına en az 2-2,5 saat konulmalıdır ve çocuğun sürekli atıştırma halinde olmamasına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, ara öğünlerde tüketilen öğünün yoğunluğu da acıkma süresini etkileyebileceğinden hafif ara öğünler hazırlanmalıdır.



Fazla meyve ve süt tüketimi

Çocuklarda meyve ve süt sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olsa da bu besinlerin aşırı tüketimi çocuğun diğer besinlere karşı iştahını azaltarak yetersiz beslenmesine neden olabilir. Meyve ve süt çocukların tüketmeyi sevdiği gıdalardan olduğundan tüketim miktarını kaçırabilirler ve ebeveynler de bu besinlerin sağlıklı olduğu gerekçesiyle porsiyon kontrolünü göz ardı edebilirler. 6-12 aylık çocuklarda günde 1 porsiyon, 12-24 aylık çocuklarda günde 2 porsiyon, ileri yaşlarda ise günde 2-3 porsiyon meyve yeterlidir. Çocuklarda süt tüketiminde ise günde 1-2 su bardağı süt geçilmemelidir.



Hazır atıştırmalıklar

Cips, çikolata, bisküvi gibi hazır ve işlenmiş gıdalar yoğun miktarda yağ ve şeker içerir. Bu tarz atıştırmalıkların tüketimi çocuğun iştahını olumsuz etkiler. Çocuğunuza hazır atıştırmalıkları vermek yerine ev yapımı kek, kurabiye gibi sağlıklı alternatifler sunabilir ve porsiyonuna dikkat ederek ara öğünlerde verebilirsiniz.



Mide hacmini sıvıyla doldurmak

Çocukların mide hacimleri oldukça küçüktür. Yemekten hemen önce veya yemek sırasında su, meyve suyu, ayran gibi sıvı gıdaların tüketimi mide hacimlerinin önemli bir kısmını kaplayarak doygunluğa neden olur ve besin tüketimlerini azaltabilir. Bununla birlikte, iştahsız çocuklarda öğünlerdeki çorba tüketiminin en sona bırakılması da faydalı olabilir.



Açlık sinyallerine duyarsızlık

Yemek yemek istemeyen bir çocuğu zorla yedirmeye çalışmak çocuğun yemekten iyice uzaklaşmasına neden olabilir. ‘’Kendini aç hissetmiyorsan devam etmeyebilirsin’’ deyin, onun açlık sinyallerine karşı duyarlı olduğunuzu gösterin ve geri çekilin. Evet, belki çocuğunuz o öğünde yeterli besin alamayacak ama kısa bir süre sonra acıktığında öğünde doymanın gerekliliğini keşfedecek ve kendi bedenini daha iyi dinlemeyi öğrenecek.