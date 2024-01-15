- Ekonomi

ÖZKA Lastik personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ÖZKA Lastik bünyesinde istihdam etmek üzere onlarca personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
ÖZKA Lastik personel alacak! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ÖZKA Lastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi, 20-45 yaş aralığında 3 kalite kontrol operatörü, 1 forklift operatörü, 1 elektrikçi, 1 şoför 1 makine bakım operatörü ve 1tır çekici operatörü olmak üzere toplamda 108 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# ÖZKA Lastik, personel alımı, İŞKUR

15 Oca 2024 - 12:48 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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