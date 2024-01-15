ÖZKA Lastik personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ÖZKA Lastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi, 20-45 yaş aralığında 3 kalite kontrol operatörü, 1 forklift operatörü, 1 elektrikçi, 1 şoför 1 makine bakım operatörü ve 1tır çekici operatörü olmak üzere toplamda 108 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.