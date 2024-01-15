MHP Kocaeli'yi yine yok saydı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, " 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri"nde 3 il ve 52 ilçede başkan adaylarını duyurdu.
Yazılı açıklama yapan Durmaz şu ifadeleri kullandı;
Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.