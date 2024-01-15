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MHP Kocaeli'yi yine yok saydı!

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarının belli olduğunu açıkladı. Ancak MHP yine Kocaeli'den aday göstermedi
MHP Kocaeli'yi yine yok saydı! mask
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, " 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri"nde 3 il ve 52 ilçede başkan adaylarını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Durmaz şu ifadeleri kullandı;

Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.

Kaynak: MİLLİYET
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15 Oca 2024 - 12:50 - Siyaset

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