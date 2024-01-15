15 Oca 2024 - 12:50 - Siyaset

MHP Kocaeli'yi yine yok saydı!

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarının belli olduğunu açıkladı. Ancak MHP yine Kocaeli'den aday göstermedi