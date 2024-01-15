Hem meslek öğreniyor, hem de ev ekonomisine destek sağlıyorlar

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'na (KARMEK) katılan kadınlar yeteneklerini keşfediyor. Üretime ve geri dönüşüme teşvik amacıyla açılan kursta kadınlara etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikim eğitimi veriliyor. Kadınlar, ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyor. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ekibine teşekkür etti. Kurs hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Giyim Kursu Öğretmeni Tuğba Deniz, "Temelden başlayarak eğitim veriyoruz. Fermuar dikiminden başlayan kadınlarımız, etek, bluz, pantolon, pardesü, mont, iç ve dış giyimin yanı sıra çocuk giyimine kadar dikim öğreniyor. Şu anda 75 öğrencimiz 3 grup halinde eğitim almaktadır. Kadınlarımız büyük istekle kursumuza gelirken hem aileleri için hem de satış amacıyla üretim yapabiliyor" dedi.