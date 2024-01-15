TAHİR BAŞKAN, TFF’Yİ 'FUTBOLCU BAŞKAN' RTE’YE ŞİKAYET ET!

Manisa’ya 2-1 yenilmişiz, ama boynum sonradan yine dikleşiyor, çünkü sahada kaybeden Kocaelispor’a karşı kazanan Manisa değil hakemlerdi… Yani bizi hakemler yendi. Yanlış kararla golümüz ‘Var’ varken ofsayt ilan edildi, çizgi bile çekilmedi. Başkan dün (pazartesi) çıktı, hakemlerle ilgili her şeyi kustu. 2 yıl önceki İstanbulspor maçında 5 metre ofsayttan gol yerken nasıl katledildiklerini, bugün açıkladı. Yani hiç bir ‘Kıymet-i Harbiye’si yok…

Zamanında konuşmalıydı… 44 puanla küme düştük iki sezon önce… 1.Lig tarihine geçtik. Şimdi Süper Lig’e çıkarmamak için her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu takım siyasi destekli bir takım.

Böyle oldukça muhalefet her türlü kötülüğü yapacaktır. Parti içi muhalefet de kötülük yapacaktır elbette…

Neden?..

Çünkü şu anda Kocaelispor denince ilk akla gelen isim başkan Engin Koyun ya da Ertuğrul Sağlam değildir… Akla ilk gelen, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dır… Bunları düşünürken Kocaeli Yüzyılı başlıklı Tahir Büyükakın ve Recep Tayyip Erdoğan’ı aday açıklama törenindeki el sıkıştığı fotoğrafına baktım… İçimden ‘Haydi be Tahir Başkan, şikayet et, Recep Tayyip Erdoğan’a da şu işe el koysun! Bu yapılanlar tamamen size karşı unutmayın. Sefa Sirmen nasıl siyasi baskılar yapıp hakkımızı arıyordu, siz de bunu yapın !..

Tahir başkan, bir daha yazıyorum bu camiaya gelen zarar direkt sizi etkilemektedir…

Kocaelispor sahipsiz kalırsa, bu kent size oy vermeeeeeez…