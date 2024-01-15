Yusuf Abdioğlu: “ADALETLİ OLUN!”

“NEREDEN BAŞLASAM BİLMİYORUM…”

Abdioğlu şu şekilde konuştu: Çok üzgünüz. Mazeretleri çok sevmiyorum. Ne olursa olsun yenildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Kazanmak istiyorduk. İkinci yarıya güzel başlamak istiyorduk. Bugün takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyeti istiyorduk. Kötü goller yedik. Bu maçı kazanabilirdik. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Tanque’nin penaltısı var. Christian’ın penaltısı var. Tanqu’enin golü var… Biz içeride seyrettik. Yukarıdaki tentenin gölgesinden bile belli pozisyonun ofsayt olmadığı. Rakibin çok bariz bir ofsayt pozisyonu var. Resmen yan hakeme yalvarıyoruz ofsayt diye. 5 saniye bekliyor sonra bayrak kaldırıyor ama ne hikmetse bizim gol pozisyonunda hemen bayrağını kaldırıyor.

“5 DAKİKA UĞRAŞTIK VAR’A GİTSİN DİYE”

Sonrasında benimle alakalı olan pozisyonda top elime istemsizce çarpıyor. Rakibin itmesinden dolayı. Ya 5 dakika uğraştık VAR’a gitsin diye. Zaten penaltı pozisyonundan önce 5 saniye bekledi sonra bir anda vahiy gelmiş olmalı ki penaltı noktasını gösterdi. Ya kardeşim sen bunu VAR’dan izleyeceksen git izle. Hayır, gözünün önünde olduysa ve eminsen ver penaltıyı daha neyi bekliyorsun o zaman? Diyorum ki, ya sen faule baktır, ele baktırma faul var. Evet top elime değdi ama faul var. Sonrasında gitti baktı iptal etti.

“ADALETİ SAĞLAYIN!”

Bizim attığımız golde VAR çizgisi neden yok? Bizim oynadığımız ligde VAR çizgisi çizilmiyor mu? Ben bugün çok sinirliyim. O kadar şehidimiz var. Bugün futbol konuşmak beni rahatsız ediyor bir yandan ama bu da bizim camiamız. O kadar emek harcanmış, o kadar yatırım yapılmış takıma. Bir şehir bizden şampiyonluk bekliyor. Röportajda da sesimi duyurabildiğim kadar duyurmak istiyorum. Takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kararları sosyal medya olsun, canlı yayınlar olsun ne gerekiyorsa bu kararları onların önüne servis etmemiz gerekiyor. O insanlarında Kocaelispor’un bugün nasıl doğrandığını da görmesi gerekiyor. Yani o kadar doluyum ki, oyuncu değişikliklerinde 5 dakika zaten geçti sen nasıl 6 dakika veriyorsun? Tamam belki yine golü bulamayabiliriz ama adaleti sağlayın, adaleti sağlayın!