Kocaeli'deki fabrikalarda kazanlar kaynıyor!

Türkiye Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) 19 Ocak'ta göreve çıkma kararı alan Birleşik Metal İş ile Türk Metal Sendikası ile gerçekleştirdiği görüşmeden de sonuç alamadı. Bunun üzerine fokur fokur kaynayan fabrikalarda işçiler gergin bekleyişini sürdürüyor.

İKİ SENDİKA DA MASADAN KALKTI

Birleşik Metal-İş, MESS'le yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında şu paylaşımları yaptı: "MESS'in yeni teklifi; ilk 6 aylık dönem için, yüzde 32 zam, maktu olarak (seyyanen) 20,5 lira ve 10 yılı geçmemek üzere her kıdem yılı için 1,5 lira artış oldu. Bu teklif ortalamada yüzde 73’e denk gelmektedir. MESS, son olarak yüzde 60 ücret zammı teklif etmişti. Sosyal haklarda ise daha önce yüzde 85 olarak vermiş olduğu teklifi ise yüzde 90’a yükseltti. Sendikamız, bu teklifin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bu teklifin de işçilerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti."

TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası da MESS'in yeni teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamda, MESS'in İstanbul'daki merkez bürosunda yapılan görüşmede, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce %32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif ettiği belirtildi.

BEKLEYİŞ SÜREN FABRİKALAR ŞUNLAR

Türk Metal Sen henüz grev tarihlerini açıklamazken, Birleşik Metal İş'in greve başlama tarihleri belli oldu. İşçiler Birleşik Metal İş'in yayınladığı tarihte işçiler harekete geçecek.

19 Ocak

ZF (İZM), TOTAMAK, SANEL, YÜCEL BORU, SIA, LİNSAY, ÇELSENTAY, ZF SACH, SARKUSYAN

23 Ocak

CENGİZ MAKİNA, DESTEL, ÇAYIROVA

24 Ocak

FONTONA, WEİDMAN, KROMAN