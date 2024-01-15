SMA'LI ASEL İÇİN EL ELE!

Kocaeli’de ikamet eden ve Kocaeli Devlet Su İşlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Sever ve Gamze Sever’in kızları 28 Kasım tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelen Asel Sever, 10 günlük iken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Asel Sever’in tedavisi için satın alınması gereken ilaç için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Valilik izni çıktı ??

Şimdi #aseliçinelele deme vakti ?

Asel Sever için desteklerinizi bekliyoruz.

⭐ ₺: TR48 0001 0020 8283 4635 2250 03

⭐ €: TR91 0001 0020 8283 4635 2250 05

⭐ $: TR21 0001 0020 8283 4635 2250 04

⭐ AED: TR64 0001 0020 8283 4635 2250 06

Swift Code: TCZBTR2A

Alıcı: Gamze Sever / Ziraat Bankası

Kampanya E-Devlet Sorgulama: 24-9 GAMZE SEVER