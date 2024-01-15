SMA'LI ASEL İÇİN EL ELE!

Kocaeli’de ikamet eden ve Kocaeli Devlet Su İşlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Sever ve Gamze Sever’in kızları 28 Kasım tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelen Asel Sever, 10 günlük iken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Asel Sever’in tedavisi için satın alınması gereken ilaç için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası sürüyor.
Valilik izni çıktı ??
Şimdi #aseliçinelele deme vakti ?
Asel Sever için desteklerinizi bekliyoruz.
⭐ ₺: TR48 0001 0020 8283 4635 2250 03
⭐ €: TR91 0001 0020 8283 4635 2250 05
⭐ $: TR21 0001 0020 8283 4635 2250 04
⭐ AED: TR64 0001 0020 8283 4635 2250 06
Swift Code: TCZBTR2A
Alıcı: Gamze Sever / Ziraat Bankası
Kampanya E-Devlet Sorgulama: 24-9 GAMZE SEVER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.