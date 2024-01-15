GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN YAPIYORLAR

Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta yer alan temsilcimiz Gölcükspor, devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı Siyahlılar, günde çift antrenman ile yoğun bir tempoda çalışıyor. Sabah antrenmanlarında istasyon ve yükleme çalışmaları yapılırken, akşam antrenmanlarında ise taktiksel ve koşu çalışmalarına ağırlık veriliyor. İlk hazırlık maçını 17 Ocak Çarşamba günü Manavgat Belediyespor ile oynayacak olan Gölcükspor, kamp sürecindeki ilk müsabakasına çıkacak. Takımın çift antrenmanlarla disiplinli bir şekilde hazırlanması, teknik ekibin hem fiziksel hem de taktiksel anlamda oyuncuları geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.

FUTBOLCULARA TAVİZ YOK

Antalya'da devre arası kampında çalışmalarını sürdüren Gölcükspor, günde çift antrenmanla futbolcularına taviz vermiyor. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner ve ekibi, antrenmanlarda futbolculara nefes aldırmadan yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcular zaman zaman antrenman tempolarını zorlayıcı bulduklarını ifade ederken, teknik ekip ise takımın fiziksel ve taktiksel açıdan daha güçlü bir performans sergilemesi için bu yoğun çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.. Gölcükspor'un futbolcularının antrenmanlarda zorlanmaları, takımın ciddiyetle ikinci devre için hazırlıklarını sürdürüyor.