Kartepe'de 226 m² arsa mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/40 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İli, Kartepe İlçe, Ş.Uzunbey Kumlaçiftliği Mah. 279 Ada, 11 Parsel, arsa vasfında, 226 m2, üzeri boş Köseköy Sanayi sitesine yakın, imar yolunun henüz açılmadığı, ulaşımının kolay olduğu, tüm belediye imkanlarına sahip taşınmazdır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planında E:1,00 Yeniçok:9,50 yapılaşma koşullarına sahip Konut dışı Kentsel Çalışma alanında kaldığı.

Kıymeti : 1.695.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:49-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:49-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 14:49

10/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.