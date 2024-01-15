Kandıra'da 479 m² arsa icradan satılık

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2019/342 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/342 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, Gürgen Pınarı Mevkii, 156 Ada, 16 Parsel, Taşınmaz Koc ...

Adresi : Kocaeli İli. Kandıra İlçesi.Kefken Mahallesi. Gürgenpınarı Mevkiiinide Kain Bahçeli Dört Dubleks Daireli Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 479,64 m2

Kıymeti : 1.723.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri