- Asayiş

İzmit'te genç baba intihar etti

İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 38 yaşındaki Mercan Güngör, evinde intihar ederek yaşamına son verdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit'te genç baba intihar etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Meyveli Sokak adresinde ikamet eden Mercan Güngör (38), evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Ailesi tarafından ipte hareketsiz olarak bulunan Güngör için olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mercan Güngör’ün cenazesi, polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Güngör’ün neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# çocuk, sağlık, cumhuriyet, inceleme

15 Oca 2024 - 14:07 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.641.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL