İzmit'te genç baba intihar etti

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Meyveli Sokak adresinde ikamet eden Mercan Güngör (38), evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Ailesi tarafından ipte hareketsiz olarak bulunan Güngör için olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mercan Güngör’ün cenazesi, polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Güngör’ün neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.