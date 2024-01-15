15 Oca 2024 - 14:16- Ekonomi G:

Kocaeli’de faaliyet gösteren tahliye firması onlarca personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele’de faaliyet gösteren Keleş Tahmil Tahliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bünyesinde istihdam etmek üzere onlarca personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de faaliyet gösteren tahliye firması onlarca personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele’de faaliyet gösteren Keleş Tahmil Tahliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin eğitim seviyesi en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# İŞKUR, eğitim, Ticaret

15 Oca 2024 - 14:16 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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