Kocaeli’de faaliyet gösteren tahliye firması onlarca personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele’de faaliyet gösteren Keleş Tahmil Tahliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin eğitim seviyesi en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.