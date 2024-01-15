CHP İzmit’te Ulaş Yıldız aday adaylığından çekildi

Ulaş Yıldız, hem aday adaylığından çekildiğini, hem de siyaseti bıraktığını belirterek kamuoyuna şu açıklamayı yaptı;

BAŞARININ DÜŞMANI Kararsızlık, Kaos, Kargaşadır

Sevgili Cumhuriyet Halk Partisinin Değerli Üyeleri ve Kamuoyunun Bilgisine Sizlere daha önceki açıklamalarımda bahsettiğim gibi İzmit’te doğdum, burada var oldum.

Ailem çevrem yatırımlarım daima bu şehirde oldu. 25 yılı aşkın iş hayatı tecrübesine sahip, 500 üzeri çalışanım ile İlimize ve Ülkemize istihdam yaratıp ekonomimize her daim katkıda bulunmaya çalıştım. 31 Mart 2024 yerel seçimler ile ilgili partimizin üst yönetimden mevcut belediye başkanımızın İzmit Belediye Başkanlığına aday olmayacağını kendilerinin değişim hareketi ile ilgili çalışma yaptıklarını ailesinde, sosyal yaşantısında ve iş hayatında kendisini ispatlamış başarılı olan bir aday aradıklarını bu özelliklerine benim uygun olduğumu belirtip İlçelimiz ve partimiz için hizmet etme

önerisinde bulundular. Benim için zor bir karar olmasına rağmen olumlu cevap verdim. Yoğun bir iş hayatım ve güçlü aile bağlarımın olmasına rağmen fedakârlık yaparak maddi manevi katkı sağlamak üzere aday adayı başvurumu yaptım. Yaklaşık 1,5 aylık süre içerisinde İzmit Belediye Başkan Adayının açıklanmaması 4 aday adayı ve örgütte kaos yarattı. Devam eden süreçte mevcut belediye başkanımızın da İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olacağını açıklaması devam eden süreci daha da zora soktu.

Genel Merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda ‘Eğilim yoklaması’ yapılmasına karar verilmiştir. Bu aşamadan itibaren mevcut yarışın kaos, kargaşa ve menfaat ilişkileri üzerinde devam ettiğini gözlemlemekteyim. Bugüne kadar hiçbir menfaat ve çıkar ilişkilerine dayanan yanlış kurgular içerisinde olmadım. Bu neden ile hizmet etme amacı ile yola çıktığım almaya değil vermeye talip olduğum aday adaylığımdan ve siyasetten ayrılmayı uygun gördüm”