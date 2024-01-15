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Kocaelispor Basın Sözcüsü Arıcan açıkladı: "3 maçla alakalı görüntüler hazır"

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, Kocaeli Stadyumu’nda, skandal hakem hatalarıyla alakalı basın toplantısı düzenledi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor Basın Sözcüsü Arıcan açıkladı: "3 maçla alakalı görüntüler hazır" mask

“GEREKLİ BAŞVURU YAPILACAK”

Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan toplantıyı yönetti. Arıcan toplantıda şu sözleri dile getirdi:

“Bizim sezon başında ilk hedefimiz play-offtu, Ertuğrul hocanın gelmesiyle liderlik hedefi koyduk. İlk devreyi 2. tamamladık. Son 5 maçtır yaşadığımız sıkıntılar var. Sürece bazı eller müdahale etti. Bandırma, Bodrum, Ümraniye maçı ile alakalı görüntüler hazırlandı. Kim olursa olursun, önümüzde kim durursa dursun hedefe ulaşacağız. Dünkü maçta büyük bir skandal yaşandı. Türk futbol tarihinin kara lekesidir. TFF’ye gerekli başvuru yapılacak. Bundan sonra hiçbir olaya sesiz kalınmayacak. Tepkimiz artarak devam edecek. Görüntüleri herkesin vicdanına bırakıyoruz. Dünkü maç incelensin. Verilen, verilmeyen pozisyonlarıyla. Hem de iddia oranlarıyla…”
# Kocaelispor, büyük

15 Oca 2024 - 14:19 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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