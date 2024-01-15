15 Oca 2024 - 15:02- Gündem G:

#EmekliyeŞimşekÇarptı

İşte X’te (eski adıyla twitter) dün zirvede yer alan hashtag … Mehmet Şimşek’in önceki akşam 7 bin liralık seyyanen zamma direkt karış çıkması, Devlet Bahçeli’nin de önerisinin kabul edilmemesi, hükümeti sarstı.

Hakan Yağcıoğlu
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#EmekliyeŞimşekÇarptı

Milyonlarca emekli seyyanen zam beklerken maliye bakanı, acı reçeteyi içiren Mehmet Şimşek’in “Bana hiç gelmeyin, enflasyonu düşürmek zorundayım” sözleri, gündemin baş sırasına oturdu. Sosyal medya sarsılırken, milyonlarca emekli x’ten tepki gösterdi… Bir ok küfürlü mesaj silindi..
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15 Oca 2024 - 15:02 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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M.Murtaza Yekayak - Elbet emekliyede sıra gelir. 31.03.2024 bakalım çarpmak nasıl oluyormuş göreceğiz. Gerçi yıllardır böyle her seçiöde uyarıyoruz ancak yine kanmaktalar. Artık emekli aklını başına almalı ve boş vaadlere kanmamalı ya herrooo ya merrooo

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ocak 16:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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