#EmekliyeŞimşekÇarptı
Milyonlarca emekli seyyanen zam beklerken maliye bakanı, acı reçeteyi içiren Mehmet Şimşek’in “Bana hiç gelmeyin, enflasyonu düşürmek zorundayım” sözleri, gündemin baş sırasına oturdu. Sosyal medya sarsılırken, milyonlarca emekli x’ten tepki gösterdi… Bir ok küfürlü mesaj silindi..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
M.Murtaza Yekayak - Elbet emekliyede sıra gelir. 31.03.2024 bakalım çarpmak nasıl oluyormuş göreceğiz. Gerçi yıllardır böyle her seçiöde uyarıyoruz ancak yine kanmaktalar. Artık emekli aklını başına almalı ve boş vaadlere kanmamalı ya herrooo ya merrooo
HERŞEY YALAN - Şimşek i de EMEKLİ çarpar!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.