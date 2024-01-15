EmekliyeŞimşekÇarptı

M.Murtaza Yekayak - Elbet emekliyede sıra gelir. 31.03.2024 bakalım çarpmak nasıl oluyormuş göreceğiz. Gerçi yıllardır böyle her seçiöde uyarıyoruz ancak yine kanmaktalar. Artık emekli aklını başına almalı ve boş vaadlere kanmamalı ya herrooo ya merrooo