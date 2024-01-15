Şanlıurfa'da teknik direktör İrfan Buz sakatlandı

ŞANLIURFA'DAN AÇIKLAMA

"Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz dün antrenmanda yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle bugün ameliyat olacaktır. Kendisine geçmiş olsun diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."