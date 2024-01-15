- Spor

Şanlıurfa'da teknik direktör İrfan Buz sakatlandı

Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz dün antrenmanda yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle bugün ameliyat olacak.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Şanlıurfa'da teknik direktör İrfan Buz sakatlandı mask

ŞANLIURFA'DAN AÇIKLAMA

"Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz dün antrenmanda yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle bugün ameliyat olacaktır. Kendisine geçmiş olsun diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

15 Oca 2024 - 15:11 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.641.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL