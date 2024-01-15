VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR!

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2024 yılının ilk müjdesini verdi ve sadece Darıca’nın değil bölgenin de en büyük parklarından biri olan eden Osmangazi Mahallesi’ndeki Erol Sokak Parkı’nın hizmete girdiğini söyledi.

PARKTA YOK YOK

Toplam 5850 metrekare alan üzerinde inşa edilen park, yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki devasa oyun gruplarıyla miniklere adeta masalsı bir dünya yaşatıyor. Çocuklar için dinamik oyun gruplarının yer aldığı parkta toplumun bütün kesimleri düşünüldü. Engellilerin topluma kazandırılması adına özel çocuklar için engelli oyun gruplarının da yer aldığı çok amaçlı park, gençler için skate park (kay kay parkı) futbol anaları, basketbol sahası, yürüyüş alanları, yetişkinler için fitness aletleri, yürüyüş yolları ve sosyal tesisi ile 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Su oyunları ve amfi alanının da yer aldığı park modern görünümü ile sadece Darıca’nın değil bölgenin de eğlence adresi oldu.

130 KİŞİ AYNI ANDA KULLANABİLİYOR

1570 metrekare alan üzerinde kurulumu yapılan ve yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki oyun grubunda 4 adet tüp kaydırak, 14 adet düz, helezon ve oual kaydıraklar bulunuyor ve aynı anda 130 kişi oyun grubundan faydalanabiliyor. Oyun parkurunda üçlü zıp zıp, tahterevalli, sörf tahtası, salıncaklar, fitness serisi, spor aletleri ve dinamik oyun grupları da bulunuyor.

BAŞKAN BIYIK PARKTA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık hafta sonu parkı ziyaret ederek parkta vakit geçiren aileler ve çocuklarla hasbihal etti. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’la birlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024’ün ilk günlerinde hizmete açtığımız çok amaçlı park sadece Osmangazi’nin değil ilçemizin ve aynı zamanda bölgemizin de en büyük ve en modern parklarından biri oldu. Darıcalı vatandaşlarımız her şeyin en iyisine ve en güzelini hak ediyor. Türkiye yüzyılına yakışan modern parkımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Mahalleye böylesine güzel bir parkı kazandırdığı için Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür eden vatandaşlar da “Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Diğer mahallelerden ve civar ilçelerden misafirler geliyor. Herkes parkı çok beğeniyor. Mahallemize böyle güzel ve büyük bir parkı kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Çocuklar çok keyifli ve eğlenceli zaman geçiriyor. Bizler de onlarla birlikte gönül rahatlığıyla parkta dinlenebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.