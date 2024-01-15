Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin beş iş insanının servetinin 2020'den bu yana yüzde 114 arttığını ve bu doğrultuda beş milyar insanın da yoksullaştığını belitti.

Oxfam, dünyanın ilk trilyonerine yalnızca on yıl içinde sahip olabileceğini, yoksulluğun sona ermesinin ise iki yüzyıldan fazla zaman alacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en zengin beş iş insanının servetlerini 2020'den bu yana iki katından fazla artırarak (saatte 14 milyon dolar) 405 milyar dolardan 869 milyar dolara çıkarırken, neredeyse beş milyar insan daha da yoksullaştı.

Raporda, mevcut eğilimler devam ederse, dünya on yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 229 yıl daha ortadan kaldırılamayacak ifadelerine yer verildi.

800 MİLYON İŞÇİ ENFLASYONA EZİLİYOR

Oxfamın İcra Direktörü Amitabh Behar, şirketlerin son 3 yılda zenginleşmesinin ve küresel yoksulluğun bu kadar artmasının sebebine ilişkin şunları kaydetti:

"Şirketler, işçileri sıkıştırarak, vergiden kaçarak, devleti özelleştirerek ve iklim çöküşünü teşvik ederek, sonsuz serveti ultra zengin sahiplerine akıtıyor. Ama aynı zamanda gücü aktarıyorlar, demokrasilerimizi ve haklarımızı baltalıyorlar.Hiçbir kurum ya da birey ekonomilerimiz ve yaşamlarımız üzerinde bu kadar güce sahip olmamalı, açık konuşmak gerekirse kimsenin milyar doları olmamalı.

Dünya çapında insanlar güvencesiz ve güvensiz işlerde çoğunlukla asgari ücret karşılığında daha fazla ve daha uzun saatler çalışıyor. Yaklaşık 800 milyon işçinin ücretleri enflasyona ayak uydurmakta başarısız oluyor ve son iki yılda 1,5 trilyon dolar kaybettiler; bu, her işçi için yaklaşık bir aylık (25 günlük) ücret kaybına eşdeğerdir."