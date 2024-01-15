AKP'den emeklilere ek zam açıklaması

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin de konuştu.

Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar.

Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok."

Güler, asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu da kaydetti.