Şehitlerimiz için helva dağıtıldı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Pençe – Kilit Harekatında şehit olan 9 askerimiz için Fevziye Camii’nde ve Belsa önünde vatandaşlara helva ikramında bulundu. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Nurullah Özer, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı.