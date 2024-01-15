- Gündem

Şehitlerimiz için helva dağıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Pençe – Kilit Harekatında şehit olan 9 askerimiz için öğle namazı sonrasında vatandaşlara helva ikramında bulundu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Şehitlerimiz için helva dağıtıldı mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Pençe – Kilit Harekatında şehit olan 9 askerimiz için Fevziye Camii’nde ve Belsa önünde vatandaşlara helva ikramında bulundu. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Nurullah Özer, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı.
# İzmit belediyesi, helva, dağıtma, şehit, Pençe-Kilit, Meclis

15 Oca 2024 - 15:59 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.641.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL