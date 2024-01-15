YRP'LİLER AKP'Lİ BAŞKANI YUHALADI!

İstanbul’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi il divanında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuşmasını yaparken salonda gerginlik çıktı.
Yeniden Refah Partisi teşkilatının ıslık ve yuhlamaları arasında konuşmasını tamamlamaya çalışan Hakan Bahadır salona, ‘dinleyeceksiniz’, ‘saygılı olmayı öğreneceksiniz’ dedi.
"BOŞ BOŞ BAĞIRMAYIN, ÇIKACAKSANIZ SİZ ÇIKIN"
Yeniden Refah Partisi üyelerine tepki gösteren Bahadır, şunları söyledi:
“Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkınç”
Olaya Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale ederek salonu sakinleştirdi.
Hakan Bahadır mikrofonu tekrar alarak bir şiir okudu. Hakan Bahadır, salondaki partililerin “Refah gelecek yüzler gülecek” sloganı eşliğinde salondan ayrıldı.
Kaynak: BİRGÜN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kibarcik - bu anışranlar dınozor kafalılar hayret nasılda sızmıslar halbukı aga babalarınız sadsewtrsızcılerde duruyor demiiiii
Poyraz - Yiyin birbirinizi çıkarcılar
Kullar Ali - Bu fırtınayı kaptan ve köşkündekiler görseler ve anlayabilseler..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.