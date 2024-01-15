İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

İSRAİL’E SOYKIRIM DAVASI AÇAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLMALIYDI

24 binden fazla Filistinlinin öldüğü savaşın sona erdirilmesi için İsrail üzerinde baskı artıyor. Ancak Filistin’e komşu Müslüman ülkelerin ve Türkiye’nin herhangi bir somut adım atmaması düşündürmeye ediyor. Konuyla ilgili Dışişleri ve Adalet Bakanlığı’na tepki gösteren İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise İsrail’le Türkiye arasında gizli bir çıkar anlaşması var mı diyerek İktidara yüklendi. Türkiye’nin neden Güney Afrika’dan önce İsrail’e yönelik somut bir adım atmamasını eleştiren Türkkan ayrıca konuyu Meclis gündemine de taşıdı.

Türkkan verdiği Dışişleri ve Adalet Bakanlığına verdiği soru önergeleriyle birlikte sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili şüphe uyandıran açıklamalarda da bulundu. Türkkan yayınladığı videoda ise; “7 Ekim 2023’ten bugüne hepimiz Gazze’de yaşanan İsrail terörüne şahidiz ve her gün yaşananlardan ötürü İsrail’e lanet okuyoruz. Kadın, çocuk, basın mensubu, hastane, ibadethane demeden İsrail her gün ölüm yağdırıyor Gazze’de. İnsanlık çaresizce İsrail’in durmasını bekliyor.” açıklamasında bulundu.

GÖRÜYORUZ Kİ GAZZE İÇİN ÇARELER VARMIŞ

İyi Partili Türkkan; “Dünyanın bir ucunda bulunan, yerkürenin en güneyindeki, neredeyse Antartika’ya komşu olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı attığı uluslararası adımı konuşuyoruz. 29 Aralık 2023’te Güney Afrika Gazze’de yaşanan İsrail devlet terörüne karşı Lahey’de Uluslararası adalet Divan’ında İsrail’e soykırım davası açtı.

Filistin’in etrafındaki olan komşu Arap ülkelerinin yapamadığını, BM’ye üye 56 İslam ülkesinin yapamadığını, ülkeyi yönetenlerin canlı yayınlarda göz yaşı döktüğü, binlerce insanın Filistin’e destek yürüyüşü yaptığı Türkiye’nin yapamadığını Güney Afrika yaptı.

Sizce bu işte bir tuhaflık yok mu? Bugüne dek aylarca Türkiye’nin Lahey’e gitmesi için elini kolunu bağlayan neydi? 7 Ekim 2023’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail’e karşı herhangi bir uluslararası yaptırım ve uluslararası yargılama yollarına somut olarak neden başvurulmadı? Dışişleri ve Adalet Bakanlığından bugüne kadar Lahey’le ilgili bir adım neden atılmadı? Türkiye ile İsrail arasında gizli bir çıkar anlaşması mı vardı yoksa?

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİ

Türk kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen bir konu var. Güney Afrika’nın Lahey’de açtığı davaya gözlemci olarak bir TBMM heyeti katıldı. Peki, o heyettekiler biz bunu neden akıl edemedik diye düşündüler mi hiç? Yoksa Türkiye’nin limanlarından her gün İsrail’e ve İsrail ordusuna malzeme taşıyan gemiler daha mı önemliydi?

Öyle ya Gazze’de çocuklar enkaz başında soğuktan donarken, birileri İsrail askerleri üşümesin diye içliklerini Türkiye’den hazır etmişlerdi. Gazze’de insanlar açlıktan kırılırken meyve sebze yüklü gemiler çoktan İsrail’in yolunu tutmuştu. Gazze’de insanlık can çekişiyor. Gazze’de insanlık yok ediliyor. Gazze haritadan siliniyor. Ve Türkiye dahil tüm Müslüman ülkeler kameralar karşısında ağlamakla yetinirken Gazze’ye adalet için ilk yardım elini Güney Afrika uzatıyor. Birileri sanki bizi kandırmaya çalışıyor gibi. Ümmetin lider ülkesi dediğimiz Türkiye olarak şapkayı önümüze alıp düşünmeliyiz.

Yoksa tüm bunların cevabı Gazze’ye gönderilen ve miktarı nedense 666 ton olarak belirlenen yardımlarda mı gizli? Bilemiyorum. Çünkü Gazze’ye yardım edeceksek, Gazze’nin sesi olacaksak eğer Uluslararası Adalet Divan’ında davayı açan ilk ülke olarak Türkiye’nin adım atması gerekirdi.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince T.C. Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.01. 2024

Saygılarımla.

Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail’e yönelik olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Uluslararası Adalet Divan’ında (UAD) Gazze’de yaşananlara yönelik olarak soykırım suçu davası açılmıştır. Söz konusu davanın gerekçesinde; "Gazze'deki Filistinlileri daha geniş bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olarak yok etmeye yönelik özel bir niyete" sahip olduğu savunulmaktadır.

Derin tarihi ve kültürel geçmişe sahip olduğumuz Filistin meselesinde Türkiye ve Türk kamuoyu olarak geçmişten bu yana Filistin’in haklı davasına sahip çıkan bir tutum ve siyaset izlenmektedir. Ancak 7 Ekim 2023 yılından bu yana İsrail’in devlet terörüne dönüşen Gazze saldırılarına Türkiye olarak Gazze’de tüm yaşanan insanlık dramı ve yıkıma ses yükseltilmesine rağmen herhangi bir yaptırım içeren karar ve uluslararası girişimde bulunulmamıştır. Bu durum, Türkiye’nin izlediği Filistin siyasetinin samimiyetine ve haklılığına şüphe düşürmekle birlikte, İsrail’le bu süreçte artan ticari faaliyetler de dikkate alındığında Türk ve dünya kamuoyunda hayal kırıklığına sebebiyet yaratmış, dünyanın bir diğer ucunda bölgeyle hiçbir bağlantısı olmayan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’in Gazze’deki devlet terörüne yönelik somut adımlarla yaşanılanları UAD’ye taşıması Türk kamuoyunda izlenen Filistin politikasına yönelik bir takım soru işaretlerini ortaya çıkarmıştır.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dönüşen saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail’e karşı herhangi bir uluslararası yaptırım ve uluslararası yargılama yollarına somut olarak neden başvurulmamıştır? Bu konuda Türk tarafının elini kolunu bağlayan herhangi bir anlaşma, devletler arası çıkarlar ve ayrıntılar bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa tüm bunlar nelerdir?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı 29 Aralık 2023 tarihinde Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanı’na soykırım davasını açmış bulunması / Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Bakanlığınızın harekete geçmemesinin sebebi nedir? Türkiye Cumhuriyeti olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nden önce UAD’ye başvuruda bulunulması mümkün değil miydi? Yoksa bu ayrıntı gözden mi kaçırılmıştır, yoksa tercihler arasında hiç bulunmamış mıdır?

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik attığı adımın önemli olduğuna yönelik hükumet ve Lahey’deki davaya gözlemci olarak katılan TBMM heyeti görüş açıklamıştır. Madem UAD nezdinde girişimlerin bulunulması İsrail soykırımına karşı olumlu bir adımdır, o halde Bakanlığınız tarafından ilgili kurum ve kişiler UAD’ye başvuru noktasında bilgilendirilmiş midir?

Uluslararası Adalet Divanı’na İsrail’in Gazze’de saldırılarının hesabının sorulması adına Dışişleri Bakanlığıyla 7 Ekim 2023’ten bugüne dek herhangi bir görüş alışverişi ya da istişarede bulunulmuş mudur? Bulunulduysa her iki Bakanlıktan bugüne dek neden somut bir adım atılmamıştır? Bulunulmadıysa Gazze’de yaşanılanların son bulması adına hangi adımın atılması beklenilmiştir?

LAHEY DEŞİFRE

7 Ekim 2023’ten bugüne hepimiz Gazze’de yaşanan İsrail terörüne şahidiz ve her gün yaşananlardan ötürü İsrail’e lanet okuyoruz. Kadın, çocuk, basın mensubu, hastane,

ibadethane demeden İsrail her gün ölüm yağdırıyor Gazze’de.

İnsanlık çaresizce İsrail’in durmasını bekliyor.

Ancak görüyoruz ki Gazze için çareler varmış.

Dünyanın bir ucunda bulunan, yerkürenin en güneyindeki, neredeyse Antartika’ya komşu olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı attığı uluslararası adımı konuşuyoruz. 29

Aralık 2023’te Güney Afrika Gazze’de yaşanan İsrail devlet terörüne karşı Lahey’de Uluslararası adalet Divan’ında İsrail’e soykırım davası açtı.

Davanın gerekçesinde Güney Afrika; "Gazze'deki Filistinlileri daha geniş bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olarak yok etmeye yönelik özel bir niyete" sahip olduğunu savundu.

Filistin’in etrafındaki olan komşu Arap ülkelerinin yapamadığını, BM’ye üye 56 İslam ülkesinin yapamadığını, ülkeyi yönetenlerin canlı yayınlarda göz yaşı döktüğü, binlerce

insanın Filistin’e destek yürüyüşü yaptığı Türkiye’nin yapamadığını Güney Afrika yaptı.

Sizce bu işte bir tuhaflık yok mu?

Bugüne dek aylarca Türkiye’nin Lahey’e gitmesi için elini kolunu bağlayan neydi?

7 Ekim 2023’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail’e karşı herhangi bir uluslararası yaptırım ve uluslararası yargılama yollarına somut olarak neden başvurulmadı?

Dışişleri ve Adalet Bakanlığından bugüne kadar Lahey’le ilgili bir adım neden atılmadı?

Türkiye ile İsrail arasında gizli bir çıkar anlaşması mı vardı yoksa?

Türk kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen bir konu var.

Güney Afrika’nın Lahey’de açtığı davaya gözlemci olarak bir TBMM heyeti katıldı.

Heyettekiler diyor ki; Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik attığı adım çok önemli.

Peki, o heyettekiler biz bunu neden akıl edemedik diye düşündüler mi hiç?

Yoksa Türkiye’nin limanlarından her gün İsrail’e ve İsrail ordusuna malzeme taşıyan gemiler daha mı önemliydi?

Öyle ya Gazze’de çocuklar enkaz başında soğuktan donarken, birileri İsrail askerleri üşümesin diye içliklerini Türkiye’den hazır etmişlerdi. Gazze’de insanlar açlıktan kırılırken

meyve sebze yüklü gemiler çoktan İsrail’in yolunu tutmuştu.

Ne diyor İsrail’e soykırım davası açan Güney Afrika. ”Filistinlileri daha geniş bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olarak yok etmeye yönelik özel bir niyet var” diyor.

O niyetin ne olduğunu daha önceki videolarımda da açıklamıştım. Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan yeni ticaret rotasının tam ortasında duruyor Gazze. İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri de bu ticarette ortaklar. Gazze’nin ortasından da Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayan bir kanal açmak istiyorlar. Suveyş kanalını baypas ederek Akabe körfezinden geçen kanalın önündeki engel Gazze’yi ortadan kaldırıyorlar.

Gazze’de insanlık can çekişiyor. Gazze’de insanlık yok ediliyor. Gazze haritadan siliniyor. Ve Türkiye dahil tüm Müslüman ülkeler kameralar karşısında ağlamakla yetinirken Gazze’ye

adalet için ilk yardım elini Güney Afrika uzatıyor. Birileri sanki bizi kandırmaya çalışıyor gibi.

Ümmetin lider ülkesi dediğimiz Türkiye olarak şapkayı önümüze alıp düşünmeliyiz. Yoksa tüm bunların cevabı Gazze’ye gönderilen ve miktarı nedense 666 ton olarak belirlenen

yardımlarda mı gizli? Bilemiyorum. Çünkü Gazze’ye yardım edeceksek, Gazze’nin sesi olacaksak eğer Uluslararası Adalet Divan’ında davayı açan ilk ülke olarak Türkiye’nin adım atması gerekirdi.