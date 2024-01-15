STOİLOV VE GÖZTEPE ERTUĞRUL SAĞLAM’I SOLLADI, DEDİĞİM ÇIKTI

Kocaelispor’da sezon başı Hikmet Karaman ve Ertuğrul Sağlam arasında gidip-gelen yönetim, araya Şenol Can’ı da sıkıştırmıştı. Bu arada yönetimlin önüne ucuz maliyetli, eski Fenerbahçeli futbolcu, şimdi teknik direktör olan Stanimir Stoilov isim geldi. Yönetim Karaman ile Sağlam arasında tercih yapıp Karaman ile poz verip, Sağlam’a imza attırınca, Stoilov’un adı bile geçmedi, boynu büküldü. Türkiye Kupası’nı ikini kez kazandıran iki Bulgar fatihi eski yıldızlarımız Alex Iordanov ve Lazarov, arkadaşları Stoilov için tam referans verdiler, ama yönetim kale bile almadı. İşte o Stoilov, Kocaelispor Göztepe’yi 1-0 yendikten sonra gönderilen Kokoviç’in yerine Stoilov’u hemen aldı ve bedavaya gelen teknik direktöre cüzi miktarda parayla imzayı attırdı. Göztepe Stoilov ile ilk maçını kazanınca, bir yazı yazdım ve “Seyredin bakın Stoilov gerçeğini” dedim. O zamanlar yorum yazanlar, aralarında kimi yerel gazetecilerin de olduğu kasıtlı troller ‘Lan Stoilov kim Sağlam kim, sen kafayı mı yedin? Eyüpspor Stoliov’un içinden geçer” yorumlarını yazdı… Stoilovlu Göztepe içinden geçileceği iddia edilen Eyüp’e 5 attı. Andından önüne geleni yenerek 5’te 4 yaptı. Cuma gecesi de Sakarya deplasman maçıyla ikinci yarının açılışını yapan Göztepe, ilk yarının son maçında bizi 3-1 yenen Komşu’yu da deplasmanda 2-1 ile geçti, 35 puanla ikinci sıraya oturdu. Manisa’ya 2-1 yenilen Kocaelispor 33 puanda kaldı. Ben haklı çıktım, bana sallayan Ertuğrul Sağlamcılar ise ortada yok. Bu da doğru değil elbette, teknik adamın futbola katkısı yüzde 20’dir Stoilov başarılı olsa da katkısı yüzde 20’dir. Ertuğrul Sağlam başarısız olsa da takıma katkısı yüzde 20’dir…

Kimsenin aklına futbolcuları hizaya çekmek gelmiyor…

Bahis oynayan futbolcular kim ?..

Bahis oynatan menajerler kim ?..

Bunu açıklamadıkça, Türk futbolunu ve Kocaelispor’u kurtaramazsınız…

Nokta üzerine nokta…

11 maç yenilmeyen Sağlam’a övgüler yağdıranlara karşı, son üç maçta 2 yenilgi bir beraberlik alan Ertuğrul Sağlam’a övgüler yağdıranlar, kulübea zarar veriyor…

Sorun hocalarda değiiiiiil, futbolculardaaaaaa…

Sağlam varken futbolcular neden oynamıyor?..

Stoliov gelince Göztepe neden coşuyor?..