Bika Otomotiv olarak 2008 yılında açılışımızı gerçekleştirmiş olup 2014 yılında ikinci şubemizi açarak oto yedek parça konusunda yatırımlarımızı genişleterek devam etmekteyiz. Tokat merkezli olan firmamız alanında etkin ve ürün ağıyla geniş stoklara sahip olup oto yedek parça ithalat ve oto yedek parça satışını bir arada gerçekleştirmektedir. Yedek parçalar yerli, ithal ve yan sanayi olarak mevcut olup aracın markası ne olursa olsun tüm serilere ait oto yedek parçaları stoklarımızda sunulmaktadır. Yüz binlerce yedek parça internet sitemizde detaylarıyla listelenmekte ve detaylarıyla beraber stok kodları verilmektedir. Bu şekilde hızlı ve pratik bir şekilde sipariş edebilmeniz sağlanmıştır. Sektöre ait tüm yenilikleri sıkı takibe alan Bika Otomotiv bir yatırımını daha gerçekleştirmiş ve Renault – Dacia – Fiat marka araçlara ait yedek parçalarında ithalat ederek toptan satışlarına da 2018 yılı itibariyle başlamıştır.

Geniş Yedek Parça Ağı

Yüz bini aşkın yedek parça stoklarımızla kurulmuş olan Tokat merkezli Bika Otomotiv, Tokat ve İstanbul illerinde de hizmet veren şubeleriyle yoluna devam etmektedir. İnternet sitemizde; alt takım ve süsyansiyonlarından dış kaporta ve trimlerine, oto aydınlatma ürünlerinden motor aksamlarına, elektrikli ve elektronik oto aksamlarından rulmanlara dek onlarca alt kategoride yaklaşık 120.000 oto yedek parça satışımız gerçekleştirilmektedir. Yedek parça ithalat ve toptan satışında marka değeri yüksek olan Bika Otomotiv’e sitemizden ya da telefon numaralarımızdan ulaşarak her türlü sorunuzu yöneltebilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz. Uygun bütçeli yedek parçalarımız orijinal ürünlerden oluşmakta ve 16 yılı aşkın tecrübemizle sektörde ilerleyerek size uygun çözümler sunabilmekteyiz.

Debriyaj – Fren – Şanzıman

İnternet sitemizde listelenen ürünlerin her biri ayrı ayrı kodlanmış olup bilgiler hızlı kontrol, uygunluk ve hızlı sipariş verme için hazırlanmıştır. Ford orijinal debriyaj rulmanlarından Hyundai Admire fren pedallarına, Blue Paint marka pedal lastiklerinden Toyota Corolla fren lastiklerine, Kangoo 1.5 DCI debriyaj setlerinden Clio ve Captur debriyaj üst merkez yedek parçalarına dek tüm debriyaj yedek parçalarına Bika Otomotiv aracılığı ile ve uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Alt Takım Yedek Parçaları

Ürün stoklarımızda tüm marka ve modellere ait alt takım ve süspansiyon yedek parçaları listelenmektedir. Aks, kafa ve körüklerden, denge kollarına, viraj demirlerinden rot başlarına, askı rotlarından direksiyon kutuları ve heleson yaylarına dek binlerce alt takım yedek parçaları Bika Otomotiv bünyesinde mevcuttur. Müşteri odaklı ve müşteri memnuniyeti konularını ön planda tutan firmamız gelişen alt yapısı ve güçlü ekibiyle müşterilerine özel çözümler üretmektedir. Oto yedek parça pazarında lider firmalar arasında yer almak için yeni teknolojilere adapte olan, deneyimli ekiplere sahip Bika Otomotiv olarak 16 yılı aşkın sektör ve iş tecrübesiyle iş ortaklarına özel imkanlar sunarak onlarla büyümeyi hedeflemektedir.

Ateşleme Sistemleri – Araç İçi Yedek Parçaları

Oto yedek parçaları sektörüne ait ihtiyacı yakından takip eden firmamız bir araç için gerekli her türlü yedek parçayı temin etme ve ulaştırmada etkin rol oynamaktadır. Toptan satış imkanlarıyla daha küçük işletmelere uygun fiyatlarla bayilik vermeye devam etmekte ve iş ortaklarıyla birlikte gelişmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle bünyesinde oto ateşleme sistemleri de dahil bütün yedek parçaları da ekleyerek yapısını genişletmiştir. Bobinlerden buji ve kablolarına dek pek çok alt kategoride oto yedek parçasına sahiptir. Söz konusu ürün ağı toplamda 120.000 civarında olup her bir ürün internet sitemizde detaylarıyla birlikte sağlanmaktadır.

Orijinal Oto Yedek Parça İthalatı

Oto yedek parça ithalatı yaparak pazarda söz sahibi olmayı başaran Bika Otomotiv, online bayi sistemlerini entegre ederek gelişimine devam etmektedir. İş ortaklığı çözümleriyle birlikte oto yedek parça pazarında hizmetlerini sürdürmektedir. Sektöre dair tüm yenilik ve teknolojileri yakından takip etmekte ve pazarda talep gören ilk firma olmayı amaçlamaktadır. Oto yedek parça pazarındaki mevcut ve öngörülen gereksinimleri görmüş ve Renault orijinal oto yedek parçalarının ithalatını yürütmektedir. İş ortağımız olmak, sorularını yöneltmek isteyen müşterilerimiz dilerlerse şube ya da merkezimize gelebilir veya telefonla iletişime geçebilirler.

Oto yedek parça ürünlerimize https://www.bikaotomotiv.com.tr