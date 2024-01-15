Ersin Emiroğlu’nun acı günü

2014-2019 yılları arasında İzmit’te kaymakamlık yapan Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nun babası Niyazi Emiroğlu, yaşamını yitirdi. Merhumun vefat haberini Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nun eşi Zeynep Emiroğlu duyurdu. Merhumun cenazesi yarın İstanbul Evora Nazmi Durbakayım Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından Tuzla Aydıntepe Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Cenazesi 16 Ocak Salı günü İstanbul Evora Nazmi Durbakayım Camii'nde öğlen namazına müteakip Tuzla Aydıntepe Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.