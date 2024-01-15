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Ersin Emiroğlu’nun acı günü

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nun babası Niyazi Emiroğlu hayatını kaybetti

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Ersin Emiroğlu’nun acı günü mask

2014-2019 yılları arasında İzmit’te kaymakamlık yapan Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nun babası Niyazi Emiroğlu, yaşamını yitirdi. Merhumun vefat haberini Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nun eşi Zeynep Emiroğlu duyurdu. Merhumun cenazesi yarın İstanbul Evora Nazmi Durbakayım Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından Tuzla Aydıntepe Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenazesi 16 Ocak Salı günü İstanbul Evora Nazmi Durbakayım Camii'nde öğlen namazına müteakip Tuzla Aydıntepe Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecektir.

15 Oca 2024 - 17:05 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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