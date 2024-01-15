Alkol ve tütünde 245 milyar TL'lik ÖTV hasılatı

Merkezi yönetim bütçesi 2023 genelinde toplam 1 trilyon 375 milyar TL'lik rekor açık verirken, detaylarda dikkat çeken veriler yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), önceki yıla göre yüzde 69,4'lük artışla 245,6 milyar TL'ye yükseldi.



Bu rakam, toplam ÖTV gelirinin yüzde 30'una, toplam vergi gelirinin yüzde 5,5'ine denk geliyor.

2023 yılında önceki yıla göre toplam ÖTV geliri yüzde 94,7 artışla 817,2 milyar TL'ye, toplam vergi geliri yüzde 91,3 artışla 4 trilyon 501 milyar TL'ye yükseldi.

2023'te önceki yıla göre Hazine'nin ÖTV hasılatı, alkollü içkilerde yüzde 58 artışla 69 milyar TL'ye, tütün mamüllerinde yüzde artışla 176,6 milyar TL'ye yükseldi.

ARAÇ ÖTV'SİNDE DEV ARTIŞ

Bütçe gelirlerinde 2023'te en fazla artış gösteren kalemlerden biri, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oldu.

Bu kalem 2023'te yüzde 164 artışla 441,2 milyar TL'ye yükseldi.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de 2023'te yüzde 70 artışla 40,2 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl, 2022’ye kıyasla yüzde 57,4 arttı ve 1 milyon 232 bin 635 adetle rekora ulaştı. Vergilerdeki artışın yanı sıra satışlardaki söz konusu artış da, motorlu taşıtlar üzerinden toplanan ÖTV'yi arttırdı.



Geçen sene deprem harcamaları gerekçesiyle MTV'de çift ödeme düzenlemesi de bu kalemdeki artışta etkili oldu.

Öte yandan, bütçe açığı aralıkta 842,5, 2023 genelinde 1 trilyon 375 milyar TL ile rekor kırdı. Açığın milli gelire oranı da yüzde 5,4 ile 21 yılın zirvesini gördü.