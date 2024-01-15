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AKP aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu

AKP'nin ertelenen ’Aday Tanıtım’ toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te ATO Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Anadolu Ajansı
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AKP aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu mask

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantı perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AKP'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.
# şehit, Ankara, AKP, Pençe-Kilit, aday

15 Oca 2024 - 17:22 - Siyaset

Muhabir  Anadolu Ajansı

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