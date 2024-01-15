Karate Ligi Final Etabı geçen hafta sonu Bursa Gemlik Spor Salonunda 16 il, 54 kulüpten 620 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 8-13 arası yaş gurubu sporcuların mücadele verdiği müsabakalarda Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit düşen kahraman askerler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Karate final etabına Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 8 sporcu de katılarak, 4 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Birinciler; 40 kiloda Hilmi Metehan Toker (2013), 32 kiloda Kübra Kılınç (2012), 35 kiloda Leylanur Yıldırım (2011), 40 kiloda Esmanur Hümeyra Eraslan (2011) olurken 35 kiloda Ecrin Yıldız (2011) ve Kağan Berk Bektaş (2012) üçüncü olarak madalya aldı. Katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönen Körfez Gençlerbirliği SK Karate sporcuları son olarak Bursa’da elde ettikleri bu derece ve madalyalarla Körfez'de gurur yaşattı.
- Spor
Körfezli karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da düzenlenen Karate Ligi Final Etabı'nda 4 birincilik 2 de üçüncülük elde etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.