2024'ün en sıra dışı iş ilanı: Uzaktan çalışacak, uyurken 400 bin TL kazanacak

Birleşik Krallık'taki 166 mağazasıyla, ülkenin en büyük yatak perakendecisi olan "Bensons for Beds", İngilizlerin mümkün olan en iyi uykuyu almasını sağlamak için yeni bir "Baş Uyku Sorumlusu" (CSO) aradığını duyurdu.

Pozisyona seçilen kişi, 6 aylık bu yarı zamanlı pozisyon için 874 saatlik bir eğitimden geçecek ve bu iş karşılığında kendisine 10 bin sterlin (yaklaşık 380 bin TL) ödenecek.



ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bensons For Bed tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ocak ayının ikinci haftası, yıla yepyeni bir işle başlangıç yapmak isteyenler için en popüler hafta.

Kariyer değişikliği arayanların yüzde 38'i daha fazla kazanmak istedikleri için, yüzde 29'u mevcut görevlerinin çok stresli olması nedeniyle ve neredeyse dörtte biri de (yüzde 23) sadece yeni bir iş denemek istedikleri için iş aradıklarını belirtiyor.

Katılımcıların yarısı (yüzde 50), esnek çalışma saatlerini tercih ederken, neredeyse her üç kişiden biri (yüzde 30) yatak odalarından çalışabilmeyi çok istediklerini söylüyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 28) iş yerinde uyukladığını itiraf ediyor; uyuklayanların üçte biri, buna sebep olarak işlerinin çok sıkıcı olmasını, yüzde 24'ü ise oda sıcaklığını gösteriyor.

"BAŞ UYKU SORUMLUSU"NUN GÖREV TANIMI

Bensons İK Müdürü Carrie Westwell'e göre seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test etme şansına sahip olacak. Pozisyon "tamamen uzaktan" yürütülecek olup, başvuru sahiplerinin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

Westwell, "Bu, mevcut gelirini artırmak isteyen veya daha büyük bir adım atıp kariyerini değiştirmeye karar vermeden önce yatak sektörünü tanımak isteyen herkes için mükemmel bir rol" diyor.

MESAİNİN TAMAMI UYKUDA GEÇMEYECEK...

Ürün testi, bu rolün önemli bir parçasını oluşturacak olsa da, işin önemli unsurlarından biri de Huntingdon'daki Bensons fabrikasını ziyaret etmek.

Baş uyku sorumlusu bu sayede, yatak ve yatak tedarik zincirinin nasıl çalıştığını öğrenmek için inovasyon ekibiyle zaman geçircek.

Yani, mesainin tamamı, uykuda geçmeyecek.

Baş uyku sorumlusu aynı zamanda, "uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenecek."

Bu eğitimin 14 saatten fazlası 'yatakta' verilecek.

SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Bu role başvurmak isteyen adayların, neden bu rol için doğru kişi olduklarını açıklayan bir içerik oluşturmaları gerekiyor.

Bunun için güçlü yazılı iletişim becerileri de aranıyor.

Şirket, söz konusu rolün, geleneksel bir işle birlikte de yürütülebileceğini söylüyor ki, ankete katılan 10 kişiden biri, geçen yıl "gelirlerini artırmak için bir ek işe başladıklarını" belirtiyor.

Web sitelerinde veya uygulamalarda eski kıyafet satmak, ankete katılanların yüzde 21 için ekstra para kazanmanın en popüler yolu.

Diğer yan gelir kaynakları arasında ise evcil hayvan bakıcılığı (yüzde 5), ayak kalıpçılığı (yüzde 3) ve evcil hayvan çizimi yapmak (yüzde 1) geliyor.

Haftada 10 saatlik tipik bir ek iş, İngiltere standartlarında ayda ortalama 229 sterlin (Yaklaşık 11.5 bin TL) kazandırıyor ve her beş kişiden biri bu yıl yeni bir girişim başlatmayı planlıyor; redaksiyon, ürün testi ve veri girişi de popüler olanlar arasında.

Kaynak: cumhuriyet