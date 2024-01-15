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Seyahat edecekler dikkat! Meteoroloji'den 7 ile turuncu 12 ile sarı uyarı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için 12 ile sarı 7  ile turuncu uyarı verdi 

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Seyahat edecekler dikkat! Meteoroloji'den 7 ile turuncu 12 ile sarı uyarı  mask

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde Turuncu Uyarı 18 ilde Sarı Uyarıda bulundu.

SARI UYARI VERİLEN İLLER 

Sarı Uyarı verilen iller: Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana.

15 Oca 2024 - 17:57 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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