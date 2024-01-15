Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni konut kiralama düzenlemelerini içeren kanun teklifi, Meclis tarafından onaylandı. Ev sahipleri için artık zorunlu olacak. 30 gün içinde belgeler eksiksiz bir şekilde bildirilmezse idari para cezası uygulanacak.Ev sahipleri için artık zorunlu hale gelecek olan bu düzenlemeler, turistik amaçlı konut kiralamalarını düzenleyerek sektörde düzeni sağlamayı amaçlıyor.Kanun, ev sahiplerine, turistik kiralama faaliyeti için alınması gereken izin belgesini zorunlu kılıyor.Bu belge için başvuruda bulunan ev sahiplerinden, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararı ibraz etmeleri isteniyor.Ayrıca, turistik kiralama izin belgesi alacak olanlar için belgelendirme süreci, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenmiş A grup seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak.Kanun aynı zamanda çeşitli cezai yaptırımlar içeriyor. İzin belgesi olmadan konut kiralayanlara ve belirli kurallara uymayanlara 1 milyon TL'lere kadar çıkan çeşitli idari para cezaları uygulanacak.Bu cezalar, belirli süreler içinde izin belgesi alınmaması veya ihlallerin devam etmesi durumunda artacak.Belirli durumları düzenleyen bu kanun, turistik konut kiralama sektöründe şeffaflığı artırmayı, ev sahiplerini korumayı ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi
TBMM milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren kararı onayladı. 30 gün içinde bildirilmesi gerekiyor işte tüm detaylar:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.