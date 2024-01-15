Birinin sizden hoşlanmadığının en net işaretleri

Josh Fraser Young, TikTok'ta düzenli olarak beden dili üzerine videolar yayınlıyor ve son videosunda da birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlayacağınızı tüm detaylarıyla anlatıyor.

Yeni Zelandalı gencin, "insanların sizin yanınızda nasıl hissettiklerini" tartışan bu son videosu, yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Young, "Bunları bilmek, insanların sizin hakkınızda gerçekten nasıl hissettiklerine dair gözlerinizi açacaktır, bu yüzden dikkatli olun" dedi.



İşte, Young'a göre, karşınızdaki kişinin sizden nefret ettiğine gözler önüne seren en net işaretler...

"BAŞARILARINIZI KÜÇÜMSERLER"

Young'a göre, dikkat edilmesi gereken bir numaralı şey, bir kişinin başarılarınızı küçümsemesidir.

Bu durumu şöyle açıklıyor: "Sizden hoşlanmayan insanlar, özellikle de siz onlardan daha iyisini yaptığınızda, kolayca kıskançlık duymaya meyilli olurlar. Bu nedenle, size yakın biri kıskançlık belirtileri gösterdiğinde, aslında içten içe başarısız olmanızı istediklerini bilin..."

Listenin bir sonraki sırasında, sizle iletişim kurmaktan kaçınan insanlar var. Young, bu durumu şöyle açıklıyor:

"Gerçek şu ki, eğer biri sizinle iletişime geçmek isterse, geçecektir. İnsanlar 7/24 telefonlarının başındalar, dolayısıyla sizinle hiç iletişime geçmiyor ya da cevap vermek için çaba sarf etmiyorsa, sizden hoşlanmıyor olma ihtimali yüksektir."

DAVRANIŞLARA DİKKAT!

Üçüncü işaret ise oldukça açıktır: Sizden başka herkese iyi davranırlar.

Young'a göre, "Şu gerçekle dürüstçe yüzleşmek gerekir ki insanlar size nasıl davranırsa sizin hakkınızda öyle hissederler. Eğer biri başkalarına iyi davranıyor, fakat size aynı şekilde davranmayı reddediyorsa, sizden hoşlanmıyor demektir."

Bu tarz insanlar, sizinle rekabet etmeye ve başarılarınızı gölgede bırakmaya çalışırlar.

"KUSURLARINIZI DİDİKLERLER..."

Young, şöyle devam ediyor:

"Sizi sevmeyen insanlar genellikle sizi kıskanırlar çünkü onlardan daha iyi olmanıza dayanamazlar. Bu nedenle, size yakın biri kıskançlık belirtileri gösterdiğinde ve sizinle rekabet etmeye çalıştığında, onun kılık değiştirmiş 'gizli bir düşman' olduğunu bilin."

Peki, etrafınızda hiç kusurlarınızı didikleyen biri oldu mu? İşte, listeye eklemeniz gereken bir işaret daha.

Young şöyle diyor: "Sizden hoşlanmayan insanlar spot ışıklarının üzerinizde olmasına dayanamazlar, bu yüzden sizi, başkalarının önünde küçük düşürmeye çalışırlar..."

Ayrıca söylediklerinizi yanlış yorumlayabilirler.

Young, şöyle devam ediyor: "Sizden hoşlanmayan insanlar hakkınızda olumsuz bir algıya sahip olduklarından, söylediklerinizi genellikle olumsuz olarak yorumlayacaktır; bu nedenle övgülerinizi, ince bir hakaret ya da küçümseme olarak algıladıklarında, gizli bir düşman olduklarını emin olabilirsiniz..."